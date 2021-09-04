السفير التركي في بغداد: أردوغان يعتزم زيارة العراق

أعلن السفير التركي، علي رضا غوناني، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ينوي زيارة العراق.

وأفاد مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، في بيان، بأن الأعرجي استقبل غوناني في بغداد، حيث "بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة وفي جميع المجالات".

وشدد الأعرجي، حسب بيان، على "أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص، فيما يتعلق بملف المياه"، معربا عن "أمله في أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين".



من جانبه أكد غوناني أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق، لافتا إلى أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أيضا.

المصدر: وكالات عراقية