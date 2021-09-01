على متن طائرة أردنية.. عباس يتوجه إلى القاهرة
Reuters
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هبطت طائرات أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله اليوم لنقل الرئيس محمود عباس الى مصر لحضور قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية في القاهرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
ويبدأ عباس زيارة رسمية إلى مصر، حيث سيجمعه لقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة غدا الخميس.
وفي وقت سابق قال مسؤول فلسطيني إن اللقاء يهدف إلى تنسيق المواقف قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم"، فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية أن الاجتماع يستهدف بناء موقف عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.
المصدر: "معا"
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