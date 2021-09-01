 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: قوات المقاومة في بنجشير تعلن صد هجمات لـ"طالبان" وقتل مئات من عناصرها

على متن طائرة أردنية.. عباس يتوجه إلى القاهرة

أخبار العالم العربي

على متن طائرة أردنية.. عباس يتوجه إلى القاهرة
Reuters
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6t2

هبطت طائرات أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله اليوم لنقل الرئيس محمود عباس الى مصر لحضور قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية في القاهرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

إقرأ المزيد
الإعلان عن قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة الخميس المقبل
الإعلان عن قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة الخميس المقبل

ويبدأ عباس زيارة رسمية إلى مصر، حيث سيجمعه لقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة غدا الخميس.

وفي وقت سابق قال مسؤول فلسطيني إن اللقاء يهدف إلى تنسيق المواقف قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم"، فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية أن الاجتماع يستهدف بناء موقف عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.

المصدر: "معا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا