الإعلان عن قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة الخميس المقبل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه من المقرر عقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة يوم الخميس المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن "الهدف من القمة حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وقال مسؤول فلسطيني في تصريح لوكالة "رويترز" إن "القمة ستضم الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني".

وأضاف أن "اللقاء يهدف إلى تنسيق المواقف قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح قوله إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا الأربعاء في زيارة رسمية.

المصدر: "رويترز"