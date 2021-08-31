أمير قطر يعزي العاهل السعودي في الأميرة جواهر بنت عبد العزيز
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بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بالأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود.
وأعلن الديوان الملكي السعودي يوم الاثنين وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي آل سعود".
وأقيمت مراسم صلاة الجنازة على الراحلة يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
المصدر: وكالات
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