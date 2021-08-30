المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن قرب نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم الاثنين، خلال مؤتمر جوار ليبيا في الجزائر، أن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا سيتم قريبا.

وأضاف كوبيش، أن العمل جار لنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، معتبرا أن استمرار وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار.

وفي شأن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، قال كوبيتش إن "جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات ولكننا بحاجة لإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك".

وأعرب كوبيتش عن أمله "في إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء هذه الانتخابات".

وأكد المبعوث الأممي أن المبادرة الجزائرية للجمع بين دول جوار ليبيا مهمة وتأتي في الوقت المناسب، مشددا على أنها خطوة مهمة في تسوية الأزمة الليبية.

وبحسب صحيفة "الشروق أونلاين" الجزائرية، فقد أعرب كوبيش في تصريح للصحافة عقب لقائه وزير الخارجية والجزائري رمطان لعمامرة، الأحد، عن رغبته في إجراء حوار عملي وصادق حول كيفية مساعدة ليبيا وأيضا كيف يمكن أن تساعد ليبيا نفسها وتساعد المنطقة على المضي قدما نحو الاستقرار والازدهار والتعاون.

المصدر: الشروق أونلاين