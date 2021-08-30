لعمامرة مفتتحا مؤتمر الجزائر حول ليبيا: حضور نجلاء المنقوش مؤشر على التقدم في العملية السياسية

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مفتتحا مؤتمر الجزائر حول ليبيا، اليوم الاثنين، إن حضور نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية للمؤتمر، مؤشر على التقدم في العملية السياسية.

لعمامرة:

الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبي- ليبي بدعم المجتمع الدولى في مقدمتها دول الجوار.

أحيي مشاركة الهيئات الثلاث في المؤتمر: الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.

دولنا عملت جماعات وفرادى إيمانا منها بالدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار في حل الأزمة الليبية.

العمامرة دول الجوار معنية بالتداعيات الأمنية في ليبيا وهو ما أكدته للأسف أحداث كثيرة.

أمن واستقرار ليبيا من أمننا واستقرارنا جميعا.

ليبيا مستقرة ستشكل ركيزة للأمن والتكامل الاقتصادي في الإقليم.

يجب التعاطي مع ما يحدث في ليبيا بصفة استباقية تأخذ في الإعتبار المعطيات التي تشغل الرأي العام الدولي.

الإجتماع يهدف إلى تعزيز قرارات الأمم المتحدة مجلس الأمن وأيضا مؤتمر برلين.

المرحلة الدقيقة الراهنة في تاريخ ليبيا تقتضي منا تضامناً مطلقا وفعالا لمساعدة الشعب الليبي على الاحتفاظ بسيادته ومقدراته ومنع التدخلات الخارجية.

بعض القوى الأجنبية تسعي لاستعمال التراب الليبي لاعادة رسم التوازنات.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش:

نتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة.

نتطلع إلى بناء شراكة مع دول الجوار على أساس التكامل والتبادل الإيجابي.

رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي.

ندعو إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي.

تجاوزنا مرحلة توحيد كافة المؤسسات المدنية وما زلنا في عمل دؤوب لاستكمال توحيد المؤسسة العسكرية.

المسار العسكري لمبادرة استقرار ليبيا يتطلب توحيد المؤسسة العسكرية وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية وتأمين الحدود.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر جوار ليبيا جلسة مغلقة بعد ظهر اليوم، وفق ما أعلن وزير الخارجية الجزائري.

المصدر: RT