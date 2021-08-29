أمين عام وزارة الدفاع الجزائرية يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي

استقبل أمين عام وزارة الدفاع الجزائرية بالنيابة اللواء محمد صالح بن بيشة الفريق ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي على هامش الألعاب العسكرية الدولية 2021.

وتم الاستقبال بالقاعدة الجوية "بوفاريك" بالناحية العسكرية الأولى، بحضور قادة القوات، ومدراء مركزيين بوزارة الدفاع الجزائرية.

ويأتي ذلك بمناسبة تنظيم الجزائر لمنافسة "الصديق الوفي" في الألعاب العسكرية الدولية 2021، وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والجيشين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويشارك في المسابقة فرق كل من روسيا والجزائر وبيلاروس وأوزبكستان وفيتنام.



المصدر: RT