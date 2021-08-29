من فعاليات مسابقة "الصديق الوفي" للكلاب العسكرية في الجزائر
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شارك العسكريون الروس في مرحلتين جديدتين من مسابقة "الصديق الوفي" مع الكلاب العسكرية في الجزائر وهي مرحلة "سباق التتابع" و مرحلة إطلاق النار من رشاشات كلاشنيكوف.
ويذكر أن المسابقة تشارك فيها فرق كل من روسيا وبيلاروس وأوزبكستان والجزائر وفيتنام.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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