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من فعاليات مسابقة "الصديق الوفي" للكلاب العسكرية في الجزائر

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شارك العسكريون الروس في مرحلتين جديدتين من مسابقة "الصديق الوفي" مع الكلاب العسكرية في الجزائر وهي مرحلة "سباق التتابع" و مرحلة إطلاق النار من رشاشات كلاشنيكوف.

ويذكر أن المسابقة تشارك فيها فرق كل من روسيا وبيلاروس وأوزبكستان والجزائر وفيتنام.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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