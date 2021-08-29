من فعاليات مسابقة "الصديق الوفي" للكلاب العسكرية في الجزائر

شارك العسكريون الروس في مرحلتين جديدتين من مسابقة "الصديق الوفي" مع الكلاب العسكرية في الجزائر وهي مرحلة "سباق التتابع" و مرحلة إطلاق النار من رشاشات كلاشنيكوف.

ويذكر أن المسابقة تشارك فيها فرق كل من روسيا وبيلاروس وأوزبكستان والجزائر وفيتنام.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية