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مسؤول مصري يحذر: "هتنفصل من وظيفتك لو بتقعد جنب متعاطي المخدرات"

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري يحذر:
Reuters
مخدرات
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حذر عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر من الجلوس بجانب الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، لأن التعاطي السلبي للمخدرات يحول عينة الاختبارات من سلبية إلى إيجابية.

وقال إنه خلال الفترة الماضية تم إجراء اختبارات تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، وكانت نسبه المتعاطين 2% بين الذين خضعوا للاختبارات.

وتابع: "بعض الموظفين من نسبة 2% أكدوا أنهم لا يتعاطون المخدرات ولكن يجلسون بجانب المتعاطين".

وأكد أنه اعتبارا من 21 ديسمبر المقبل سيتم فصل أي موظف يجري اختبار تعاطي المخدرات وتكون نتيجته إيجابية طبقا للقانون إذا كان يتعاطى المخدرات أو يجلس بجوار متعاطي المخدرات.

وأضاف: "الجلوس بجوار متعاطي المخدرات يحول العينة من سلبية إلى إيجابية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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