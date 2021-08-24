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الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع غزة
Reuters RONEN ZVULUN
وحدات في الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة.
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشمالية على الحدود مع قطاع غزة تحسبا لاندلاع "أعمال شغب عنيفة" في إشارة إلى الفعاليات الشعبية ضد الحصار.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات جيش الدفاع لأعمال شغب عنيفة أخرى على السياج الأمني مع غزة تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وأضاف أدرعي: "كما قامت قوات جيش الدفاع في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة".

وختم بالقول: "ستعمل قوات جيش الدفاع بصرامة في مواجهة أعمال إرهابية على السياج الأمني".

المصدر: RT

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