الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حماس" ويكشف عن سبب غاراته الجوية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع لحركة "حماس" في خان يونس وجباليا وحي الشجاعية، عبر طائراته الحربية، ليلة أمس الاثنين.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "أغارت طائرات سلاح الجو الليلة الماضية على موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس في خان يونس، بالإضافة إلى فتحة نفق في جباليا، وموقع تحت أرضي لإطلاق صواريخ يقع في قلب حي سكني وقرب مدرسة في حي الشجاعية".

وأشار أدرعي إلى أن "هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل".

أغارت طائرات سلاح الجو الليلة الماضية على موقع لانتاج أسلحة تابع لحماس في #خانيونس بالاضافة الى فتحة نفق في #جباليا وموقع تحت أرضي لاطلاق صواريخ يقع في قلب حي سكني وقرب مدرسة في حي #الشجاعية.



جاءت الغارات ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل. pic.twitter.com/8xoZNKyNo5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 24, 2021

المصدر: RT