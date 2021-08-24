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"واشنطن بوست": مدير الـ"CIA" وزعيم طالبان ناقشا اقتراب موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ"حماس" ويكشف عن سبب غاراته الجوية (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
غارات إسرائيلية على قطع غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع لحركة "حماس" في خان يونس وجباليا وحي الشجاعية، عبر طائراته الحربية، ليلة أمس الاثنين.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "أغارت طائرات سلاح الجو الليلة الماضية على موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس في خان يونس، بالإضافة إلى فتحة نفق في جباليا، وموقع تحت أرضي لإطلاق صواريخ يقع في قلب حي سكني وقرب مدرسة في حي الشجاعية".

وأشار أدرعي إلى أن "هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو إسرائيل".

المصدر: RT

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