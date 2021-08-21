الرئيس العراقي وأمير قطر يؤكدان أهمية ترسيخ الاستقرار في المنطقة

بحث الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قضايا مشتركة وأوضاع المنطقة.

وبحسب بيان فإن الطرفين بحثا العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضاف، أن "صالح وآل ثاني بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

المصدر: RT