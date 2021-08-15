اليمن يسجل حالتي وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنها سجلت اليوم الأحد 20 إصابة وحالتي وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 17 إصابة و4 وفيات أمس.
وذكرت اللجنة التابعة للحكومة الشرعية أن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات مأرب وحضرموت وتعز وسقطرى.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي الوفاة في مدينة حضرموت جنوب شرقي البلاد.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة إلى 7293، توفي منها 1403 حالات وتعافى 4501.
المصدر: "رويترز"