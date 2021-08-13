إسرائيل تقر إجراءات تجارية جديدة تتعلق بقطاع غزة

سمحت الحكومة الإسرائيلية لألف تاجر من قطاع غزة بدخول إسرائيل وأتاحت لهم الاستيراد والتصدير اعتبارا من صباح يوم الأحد.

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وأعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان عن استئناف دخول 1000 تاجر من غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر إيرز، وذلك اعتبارا من صباح الأحد المقبل وعلى أن يتم إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد للكورونا والمتعافين فقط.

وأضاف عليان: "ونظرا للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة، فإنه سيتاح التصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر كرم أبو سالم، وسيتم توسيع الاستيراد من إسرائيل إلى قطاع غزة حيث سيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات أيضا، كما وسيتم إدخال المعدات والبضائع من أجل تطوير البنية التحتية الإنسانية في القطاع".

وقال إن "الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".

المصدر: وكالة "معا"