بالقوائم.. إسرائيل تتراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع إلى قطاع غزة

تراجعت إسرائيل يوم الاثنين، عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع إلى قطاع غزة والتي كانت قد سمحت بدخولها يوم الخميس.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إن الجانب الإسرائيلي تراجع عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع التي أعلن عن السماح بها الخميس الماضي.

وبحسب اللجنة فإن البضائع تحتوي على 34 سلعة جميعها تتعلق بالهواتف الخلوية والحواسيب ومستلزمات التكنولوجيا والإنترنت.

جدير بالذكر أن تل أبيب أعلنت مساء اليوم عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة الصادرات والواردات لمدة 16 يوما خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح في تصريح له، إن "الاحتلال الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة الصادرات والواردات، لمدة 16 يوما خلال شهر سبتمبر القادم".

وذكرت قناة "كان" العبرية يوم الجمعة الماضية أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة الشهر القادم بسبب الأعياد اليهودية.

المصدر: RT + وسائل إعلام