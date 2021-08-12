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السعودية.. أسد مقيد بعمود يثير الذعر في حي سكني بمدينة الرياض (صور + فيديو)

مجتمع

السعودية.. أسد مقيد بعمود يثير الذعر في حي سكني بمدينة الرياض (صور + فيديو)
Reuters
السعودية
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أعلنت السلطات السعودية يوم الخميس أنها تلقت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية عن وجود أسد مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.

وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وأضاف البيان أن "العمل جار لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأكد البيان أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض بما في ذلك إقتناؤها، يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وناشد البيان المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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