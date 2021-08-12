السعودية.. أسد مقيد بعمود يثير الذعر في حي سكني بمدينة الرياض (صور + فيديو)

أعلنت السلطات السعودية يوم الخميس أنها تلقت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية عن وجود أسد مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.

وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وأضاف البيان أن "العمل جار لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

القوات الخاصة للأمن البيئي تسيطر على أسد في أحد أحياء مدينة الرياض بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطنناpic.twitter.com/OnSLvRQc5R — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) August 12, 2021

وأكد البيان أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض بما في ذلك إقتناؤها، يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وناشد البيان المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

صورة الأسد الذي تم السيطرة عليه دون وقوع وفيات في السعودية بالتحديد في أحد أحياء الرياض. pic.twitter.com/jdUhZcLHGv — Screen Mix (@ScreenMix) August 12, 2021

فيديو .. لحظة العثور على أسد مقيد بعمود في الرياض.. والذي تم السيطرة عليه من قبل الأمن البيئي

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المصدر: وسائل إعلام سعودية