الإمارات.. شرطة دبي تكشف حقيقة سقوط ضحايا في حريق سفينة في جبل علي

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا جراء حريق داخل سفينة في ميناء جبل علي في شهر يوليو الماضي "مزورة".

وأوضحت قيادة الشرطة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات، داعية الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

وكان مصدر حكومي إماراتي مطلع أكد لـ RT أن الحريق والانفجار اللذين وقعا في ميناء جبل علي بمدينة دبي، ناجمان عن حادث عرضي.

وأضاف المصدر أن "الحادث العرضي هو عبارة عن حريق في حاوية على متن سفينة ترفع علم جزر القمر راسية في الميناء".

المصدر: RT