 
مباشر

الإمارات.. شرطة دبي تكشف حقيقة سقوط ضحايا في حريق سفينة في جبل علي

أخبار العالم العربي

الإمارات.. شرطة دبي تكشف حقيقة سقوط ضحايا في حريق سفينة في جبل علي
AFP
شرطة دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r168

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا جراء حريق داخل سفينة في ميناء جبل علي في شهر يوليو الماضي "مزورة".

وأوضحت قيادة الشرطة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات، داعية الجمهور إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

وكان مصدر حكومي إماراتي مطلع أكد لـ RT أن الحريق والانفجار اللذين وقعا في ميناء جبل علي بمدينة دبي، ناجمان عن حادث عرضي.

وأضاف المصدر أن "الحادث العرضي هو عبارة عن حريق في حاوية على متن سفينة ترفع علم جزر القمر راسية في الميناء".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا