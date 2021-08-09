فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتقديم دعم فوري وعاجل، وفق الإمكانيات الفلسطينية المتاحة، إلى تونس.

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وأفاد موقع "موزاييك إف إم" بأنه "جرى اليوم تسليم 50 جهاز مكثف أوكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمشفى العسكري بتونس"، وذلك بحضور السفير الفلسطيني لدى تونس، هائل الفاهوم، ومدير إدارة الصحة العسكرية بتونس، الفريق مصطفى الفرجاني، والعميد فتحي المطوسي، مدير المشفى العسكري.

وبحسب "موزاييك إف إم" تأتي هذه المبادرة في "إطار تفاعل الشعب الفلسطيني وحراكه لنصرة الشعب التونسي في معركته لمجابهة فيروس كورونا، وفي إطار العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

المصدر: "موزاييك إف إم"