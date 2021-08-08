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أدرعي: عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل كان قرب الحدود قبل مدة بلباس مدني

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أدرعي: عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل كان قرب الحدود قبل مدة بلباس مدني
Reuters
أدرعي يكشف هوية ناشط حزب الله الذي أطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل
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تحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيحاي أدرعي عن ناشط في حزب الله كان من بين أعضاء خلية أطلقت الصواريخ من حدود لبنان الجنوبية على مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل.

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وقال أفيخاي أدرعي الى أن "المدعو علي كجك عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على المناطق المفتوحة في إسرائيل الجمعة وضبط في شويا، كان قرب الحدود الإسرائيلية قبل فترة بلباس مدني".

وأضاف أن عناصر حزب الله يرتدون الزي المدني ليخرقوا القرارات الدولية التي تلزم الدولة اللبنانية.

وأفاد أدرعي بأن علي كجك أطلق الصواريخ بالقرب من القرية الدرزية لتوريطها مثل جولاته الحدودية الهادفة إلى توريط الدولة اللبنانية، موضحا أنه هذا دليل آخر لاستخفاف حزب اللله بسيادة لبنان والطوائف اللبنانية والقرارات الدولية.

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كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصور لعلي كجك.

المصدر: وكالات

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