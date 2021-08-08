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رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا يمكن لإيران التصرف بهذه الصورة المعربدة دون دفع الثمن

نفتالي بينيت: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اطلاق الصواريخ وهناك صحوة في لبنان ضد "حزب لله"

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نفتالي بينيت: إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اطلاق الصواريخ وهناك صحوة في لبنان ضد
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية، أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إطلاق الصواريخ عليها".

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وقال نفتالي بينيت: " في لبنان هناك صحوة مهمة بين المواطنين ضد حزب الله والتدخلات الإيرانية في الدولة"، معتبرا أن "إيران وحزب الله يزيدان الوضع الاقتصادي والسياسي الخطير هناك، تعقيدا".

هذا وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا، يوم الجمعة الماضي، توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك بعد أن أطلقت أكثر من 10 صواريخ من منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس.

بدوره، تبنى "حزب الله" الهجوم الصاروخي الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

المصدر: RT

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