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إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون ضد إيران في "حرب الأفكار"

أخبار العالم العربي

إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون ضد إيران في
Reuters Nir Elias
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وقعت إسرائيل والبحرين، اليوم الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بينهما ضد إيران في مجال البحوث التي تساعد البلدين في "مكافحة إيران في حرب الأفكار".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المذكرة تم التوقيع عليها في فندق بمدينة القدس من قبل رئيس مركز القدس للشؤون العامة، دور غولد، ووكيل الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الذي وصل إسرائيل اليوم الأحد بزيارة عمل ستستمر أربعة أيام.

إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون ضد إيران في
Lazar Berman/Times of Israel

ونقلت الصحيفة عن دور قوله خلال مراسم توقيع هذه المذكرة إن التعاون في مجال البحوث سيساعد إسرائيل والبحرين في "مكافحة إيران في حرب الأفكار".

وتابع: "من شأن تعاوننا أن يصبح عاملا رئيسيا في تحقيق انتصار في هذه الحرب".

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" أن الشيخ عبد الله (وهو المسؤول عن العلاقات مع الدولة العبرية في الخارجية البحرينية) سيلتقي خلال زيارته الحالية، وهي الثالثة من نوعها، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، والرئيس الإسرائيلي الجديد يتسحاق هرتسوغ.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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