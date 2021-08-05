الجزائر تمدد تدابير الحجر الصحي في 37 ولاية للحد من تفشي كورونا

قررت الحكومة الجزائرية تمديد تدابير الحجر الصحي لمدة عشرة أيام في إجراء يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن الحجر يشمل 37 ولاية، ويمتد من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الخميس.

وأفاد البيان أن قرار التمديد يطال أيضا تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديد خلال أيام العطلة الأسبوعية في جميع المحافظات المعنية بالحجر الصحي، مشيرا إلى أنه تقرر كذلك تعليق أنشطة الأسواق الأسبوعية والقاعات الترفيهية والثقافية إلى جانب إجراءات أخرى.

كما دعا البيان المواطنين إلى الـمشاركة بكثافة في حملات التلقيح التي أطلقت على مستوى كامل أرجاء البلاد.

المصدر: RT