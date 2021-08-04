مصر.. نجل الفريق عنان يتهم "الإخوان" بالوقوف وراء صفحات تحمل اسم والده على مواقع التواصل

أكد الدكتور سمير عنان نجل رئيس أركان القوات المصرية الأسبق الفريق سامي عنان عدم وجود أي صفحات لوالده على مواقع التواصل، متهما جماعة "الإخوان المسلمين" بالوقوف وراء تلك الصفحات.

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال عنان: "الفريق لم يدل بأي تصريحات خاصة، ولم يصدر عنه أية بيانات، وليس له مركز إعلامي من الأساس، ولقد قمنا سابقا منذ أكثر من عامين بتقديم عدة بلاغات في القضاء العسكري والنيابة العامة ومكتب النائب العام، ضد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" تنتحل صفة الفريق عنان، وتنشر بين الحين والآخر "بيانات مضروبة" وأخبارا كاذبة منسوبة للفريق".

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وأضاف: "الفريق عنان لا يمتلك من الأساس صفحة على "فيسبوك"، ومن يفعلون ذلك معروفون، ومعلوم تماما من يقف وراء تلك الصفحات الكاذبة والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم أعداء الوطن الذين كلما وجدوا عجلة الوطن تتقدم إلى الأمام حاولوا زعزعة استقرار هذا الوطن والنيل منه، وهم لن ينجحوا أبدا".

واتهم جماعة "الإخوان المسلمين" بالوقوف خلف تلك الصفحات المزيفة، قائلا: "الإخوان الإرهابيون أعداء المواطنين وأعداء الوطن وراء تلك الصفحات، وهم الذين يختلقون تلك الأكاذيب".

وأشار إلى أن "كل الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الفريق سامي عنان من خارج مصر، لذلك لم تتمكن الأجهزة الأمنية والمختصة من إغلاقها حتى الآن"، مؤكدا أنها "تنتحل صفة الفريق سامي عنان وتديرها جماعة الإخوان المسلمين".

المصدر: "القاهرة 24"