الدفاع الجوي العراقي بشأن انفجار مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي: لم نسجل أي خرق لأجوائنا

أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية في البلاد لم تسجل أي خرق للأجواء العراقية.

وذكرت في بيان صحفي على خلفية انفجار بمخزن عتاد تابع لقوة في الحشد الشعبي: "شكلت قيادة العمليات المشتركة لجنة تحقيقية على خلفية انفجار كدس عتاد تابع لفرقة الإمام علي في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف الأشرف للوقوف على أسباب الانفجار النهائية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تقصير".

وأضافت، أن "المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية لم تسجل أي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام اليوم بعد انفجار في مخزن سلاح تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" معلومات عن وجود طائرات مسيرة استهدفت المخزن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بوقوع انفجار في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" في محافظة النجف جنوبي البلاد.

المصدر: RT