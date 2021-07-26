وزير الطيران المصري: تلافينا جميع مآخذ الجانب الروسي لاستئناف حركة السياحة

في إطار استئناف الرحلات الجوية الروسية مع مصر، أعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد منار عنبة، أن "روسيا كان لها بعض الملاحظات لاستئناف حركة السياحة وجرى تنفيذها بالكامل".

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وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، أشار محمد منار عنبة إلى أن "هناك وفد روسي سيزور مصر يوم غد الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات الصحية بها"، موضحا أن "مصر تطبق الإجراءات الصحية في المطارات بشهادة دولية معتمدة، وأن الوفد الروسي يراقب فقط الإجراءات الصحية التي تطبقها مصر في المطارات".

وكشف أنه "جرى الاتفاق على 7 رحلات سياحية متبادلة بين مصر وروسيا أسبوعيا"، لافتا إلى أن "هناك ترتيبات على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات الروسية القادمة، وسنعمل احتفالية صغيرة".

وأوضح وزير الطيران أن "الجانب الروسي أجرى أكثر من زيارة للتأكد من الإجراءات الأمنية المتبعة داخل مطارات شرم الشيخ والغردقة، وجرى تفادي كل الملاحظات البسيطة التي أبداها الجانب الروسي"، وأضاف: "مستعدون بإذن الله لأن تعود المياه إلى مجاريها"، مشيرا إلى أن "السياحة الروسية تمثل عددا لا بأس به من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، فمصر استقبلت نحو 3 ملايين سائح روسي سنويا ما قبل حادث الطائرة الروسية عام 2015".

هذا وتوقع الوزير، محمد منار عنبة، انتعاش حركة السياحة بمصر بعد عودة الرحلات الروسية، مؤكدا أن "مطاري شرم الشيخ والغردقة حاصلان على شهادة دولية صحية تؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية".

المصدر: "الوطن"