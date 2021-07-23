 
مباشر

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس

أخبار العالم العربي

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع الغردقة وشرم الشيخ اعتبارا من 9 أغسطس
Sputnik MAXIM BLINOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwd3

أعلن مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا عن استئناف الرحلات الجوية من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ في مصر اعتبارا من 9 أغسطس المقبل.

وأشار المركز في بيان له، يوم الجمعة، إلى أنه "اعتبارا من 9 أغسطس ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمساري موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بـ 5 رحلات في الأسبوع لكل مسار منهما".

إقرأ المزيد
روسيا: القرار بشأن استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة خبراء صحيين
روسيا: القرار بشأن استئناف الرحلات إلى منتجعات مصر سيأتي بناء على نتائج زيارة خبراء صحيين

وأضاف أن قرارا بشأن الزيادة اللاحقة لعدد الرحلات سيتخذ بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي هناك.

ومن المقرر أيضا زيادة الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق من رحلة واحدة إلى 3 رحلات في الأسبوع اعتبارا من 9 أغسطس.

يذكر أن روسيا قد استأنفت الرحلات الجوية مع 48 بلدا، واعتبارا من 28 يوليو ستستأنف الرحلات مع فرنسا وجمهورية التشيك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا