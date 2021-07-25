رئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري: المصريون نسوا أن عندنا كورونا.. ونسبة التطعيم قليلة جدا

أشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري إلى أن فيروس كورونا لا زال موجودا رغم انخفاض عدد الإصابات في البلاد، مؤكدا أن نسبة التطعيم ضد الفيروس قليلة جدا.

وفي تصريح لقناة "الشمس" المصرية، قال حاتم: "المواطنون نسيوا إن عندنا كورونا والحالات كانت شديدة، الكمامات اتنست والتباعد اتنسى وبالتأكيد الحالات ستزيد مجددا".

وأضاف: "نسبة التطعيم في مصر أقل من 4 بالمئة.. هي نسبة قليلة جدا، وكنا نأمل ألا تأتي الموجة الرابعة إلا وقد حصل نحو 50 بالمئة من المواطنين على التطعيم".

وحذر المصريين من موجة كورونا المقبلة، مشددا على "أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي ينساها الجميع".

المصدر: RT