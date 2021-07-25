البحرية السورية تحتفل مع نظيرتها الروسية بذكرى تأسيس الأسطول البحري الروسي (فيديو من طرطوس)

أقيم عرض بحري بالمنطقة المائية لميناء طرطوس بمشاركة سفن من القوة البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفن من البحرية السورية، بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي.

وشاركت في الاحتفالات من جانب القوات البحرية الروسية 9 سفن حربية وقوارب وسفن دعم و13 طائرة تابعة للقوات الجوية والطيران البحري، ومن جانب البحرية السورية شارك زورقان صاروخيان.

واشتمل العرض على سفن روسية حربية حديثة: الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء لمشروع 636.3 ستاري أوسكول، والفرقاطة الأدميرال ماكاروف، وسفينة الصواريخ الصغيرة إنغوشيا، وكاسحة الألغام البحرية كوفروفيتس، والسفينة القاتلة KIL-158.

وبدأت الفعاليات الاحتفالية في المياه الإقليمية لسوريا بتشكيل موكب لسفن البحرية الروسية، مزينة بأعلام ملونة، واصطفت في خط استيقاظ على الطريق الخارجي لميناء طرطوس، أثناء استقبال العرض - القائد. من مجموعة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية الفريق يفغيني نيكيفوروف وقائد العرض - النقيب ديمتري دوبرينين من الرتبة الأولى على متن قارب بافل سيلاييف لمكافحة التخريب.

بعد تجاوز تشكيل السفن ووصول قائد تجمع القوات المسلحة الروسية في سوريا وقائد العرض وضيوف الشرف على متن الفرقاطة "الأدميرال ماكاروف"، جرى حفل رسمي لتكريم البحارة للتميز في الخدمة العسكرية و تم أداء الواجب العسكري النموذجي على متن السفينة.

بعد انتهاء الجزء المهيب ووصول قيادة تجمع القوات المسلحة الروسية في سوريا وقيادة وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية ، انطلق مهرجان رياضي عسكري في المياه. منطقة الميناء وفي السماء فوق المنصة الواقعة على جسر ميناء طرطوس.

كجزء من الجزء البحري من العطلة، استعرض البحارة الروس حلقات إنزال واستيلاء على الساحل من قبل وحدة مشاة البحرية الروسية بدعم ناري من قوارب رابتور وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 للضيوف والمقيمين في المدينة ؛ كهربائي. الغواصة وتدمير الألغام العائمة بواسطة كاسحة ألغام بمساعدة المدفعية البحرية. أجرى طاقم الفرقاطة "الأدميرال ماكاروف" بحثًا وتدميرًا مشروطًا للغواصة باستخدام مجمع الصواريخ RBU-6000 ، ودمروا ، جنبًا إلى جنب مع طاقم السفينة الصاروخية الصغيرة "إنغوشيا" ، أهدافًا بحرية بنيران منشآت المدفعية من العيار الرئيسي ونفذ التشويش السلبي للخروج من ضربة بوسائل الهجوم الجوي للعدو التقليدي. بالإضافة إلى سفن البحرية الروسية ، شارك في مهرجان الرياضات العسكرية 2 مشروع 205 زوارق صاروخية من اللواء 110 من السفن السطحية التابعة للقوات البحرية للجمهورية العربية السورية ، والتي قامت بالتشويش السلبي أثناء المرور في الخدمة مع روسيا. السفن للخروج من الضربة الصاروخية.

وتم الانتهاء من برنامج مهرجان الرياضات العسكرية في المنطقة المائية لميناء طرطوس بمرور زوارق رابتور وتحليق مروحية الطيران البحري Ka-27 التي تحمل أعلام الدولة الروسية الاتحادية والجمهورية العربية السورية، والبحرية الروسية على متن الطائرة وفي الجو.

السفن الحربية الروسية التي شاركت في العرض البحري الرئيسي على طريق ميناء طرطوس السوري وفي مهرجان الرياضات العسكرية هي جزء من التشكيل التشغيلي الدائم لسفن البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: الإدارة السياسية في الجيش السوري