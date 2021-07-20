واشنطن تندد بالهجوم الإرهابي الذي تبناه "داعش" في العراق

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجوم الإرهابي على سوق الوحيلات في ضواحي بغداد الليلة الماضية وتبناه تنظيم "داعش"، وأوقع عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل مراسل RT في العراق عن قائد عسكري عراقي قوله إن "انتحاريا فجر نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد"، مشيرا إلى أن "الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال".

لاحقا، كلف القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهده الحي.

وأفادت وكالة "ناشر نيوز" على قناتها عبر "تيليغرام" أمس الاثنين، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى الهجوم الانتحاري في مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد.

المصدر: "رويترز"