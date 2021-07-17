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المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يمدد للمشاط 3 فترات رئاسية

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المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يمدد للمشاط 3 فترات رئاسية
Reuters KHALED ABDULLAH
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط
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أقر المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" في اجتماعه الاستثنائي، السبت، تمديد رئاسة مهدي المشاط للمجلس، لثلاث فترات رئاسية وفق اللائحة الداخلية له.

وثمن المجلس، دور الرئيس المشاط وقدرته على قيادة البلد، مؤكدا "مساندته والتعاون معه لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة، والتي تبدأ من الـ24 من أغسطس، وتنتهي في 24 أغسطس العام المقبل، والعمل بما يحقق تطلعات أبناء الشعب".

واستعرض الاجتماع، بحضور رئيس المجلس المشير الركن مهدي المشاط، آخر المستجدات السياسية والمباحثات الجارية بشأن عملية السلام.

المصدر: "سبأ.نت"

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