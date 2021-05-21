الحوثيون يدعون السعودية لمفاوضات جادة لوقف الحرب في اليمن

دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين مهدي المشاط التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى "رفع الحصار والانخراط الجاد في مباحثات وقف الحرب".

وقال المشاط في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 31 للوحدة اليمنية: "نجدد التأكيد للأمم المتحدة وللجميع استعدادنا التام للإسهام بفاعلية في تحقيق السلام مع التشديد على ضرورة الفصل بين الجانب الإنساني والجوانب الأخرى".

وتابع: "الإصرار على الربط بين الجانب الإنساني وجوانب النزاع العسكري والسياسي عملٌ غير مفهوم وغير مبرر، وسيبقى عائقا في طريق تحقيق السلام"، محملا مسؤولية ذلك "من يصر على ذلك أو يشرعن الاستمرار في حصار الشعب اليمني".

واعتبر المشاط أن "فتح المطارات والموانئ وإنهاء الحصار القائم استحقاق خالص للشعب اليمني ولا ينبغي تحويلُ مثل هذه المسائل إلى مادة للمقايضة أو سلاح من أسلحة الحرب لانتزاع مكاسب تفاوضية في الجانبين السياسي والعسكري".

المصدر: RT