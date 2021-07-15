الحريري: المشكلة الأساسية هي تحالف عون مع حزب الله ولحم كتافي من خير السعودية

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة "تضحية"، كما وجه انتقادات إلى الرئيس ميشال عون وحزب الله.

وأضاف الحريري عبر تلفزيون "الجديد" اللبناني: "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

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ورفض الحريري الحديث عن وقوف السعودية وراء تعثر تشكيل الحكومة، وقال: "المشكلة أن ميشال عون متحالف مع حزب الله، وميشال عون مرتاح على حاله، هذه هي المشكلة، واللي ما يشوفها يكون أعمي".

وذكر الحريري أنه ما حدث في السعودية في نوفمبر 2017 لم يكن "اعتقالا"، وأضاف: "لا، وأنا إنسان وفي وعائلتي هناك ولحم كتافي من السعودية".

وتابع: "المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاحا ولم تقم بـ7 آيار، السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله".

وأضاف: "إذا كان فريق 8 آذار حريصا فعلا على السعودية ليتوقفوا عن شتمها وتصدير الكبتاغون والتدخل بالشؤون العربية واليمن، ولا يجوز قولهم إن هناك مشكلة بين السعودية والحريري".

وفي موضوع الزيارة الأخيرة إلى مصر قال الحريري: "ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر"، وأضاف "ناقشت مع الرئيس السيسي ملف الغاز لتخفيض فاتورة الكهرباء عبر الحكومة الجديدة رغم أنني لست رئيسها".

وأكد أن "الرئيس السيسي حريص على تشكيل الحكومة ولم يكن هناك نقاش في موضوع الاعتذار والكلام الذي حصل حول ذلك غير دقيق".

والتقى الحريري الرئيس المصري قبل ساعات من لقائه يوم الأربعاء مع الرئيس ميشال عون.

المصدر: تلفزيون "الجديد" اللبناني