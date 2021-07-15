الحريري: لم أناقش مع السيسي الإعتذار عن الحكومة وحزب الله لم يضغط على باسيل

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه لم يناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة الاعتذار عن تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن الكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق.

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وأضاف الحريري في تغريدات على موقعه الرسمي على "تويتر" "لم يكن هناك نقاش خلال لقائي مع الرئيس السيسي حول الاعتذار، والكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق".

لم يكن هناك نقاش خلال لقائي مع الرئيس السيسي حول الاعتذار، والكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

وقال الحريري: "ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر".

ذهبت الى #مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الاردنيون اقناع الامركيين بهذا الامر #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

وتابع "ناقشت مع الرئيس السيسي ملف الغاز لتخفيض فاتورة الكهرباء عبر الحكومة الجديدة رغم أنني لست رئيسها".

وقال الحريري إن "حزب الله يقول إنه ضغط على باسيل لكن أنا لم أره ولا أحد يصدق" مضيفا "لا تواصل مع "حزب الله" وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة".

حزب الله يقول انه ضغط على باسيل لكن انا لم اراه ولا أحد يصدق #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

لا تواصل مع حزب الله، وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية لديها مشكلة مع "حزب الله" ومشكلة مع لبنان".

المملكة العربية السعودية لديها مشكلة مع حزب الله ومشكلة مع لبنان #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

وتابع " أنا مؤمن بالحوار ولا أريد أي مشكل بالبلد سني شيعي، بالنسبة لي حماية لبنان هي الأساس".

أنا مؤمن بالحوار ولا أريد أي مشكل بالبلد سني شيعي، بالنسبة لي حماية #لبنان هي الأساس #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

المصدر: RT+تويتر