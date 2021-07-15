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الحريري: لم أناقش مع السيسي الإعتذار عن الحكومة وحزب الله لم يضغط على باسيل

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الحريري: لم أناقش مع السيسي الإعتذار عن الحكومة وحزب الله لم يضغط على باسيل
Reuters
سعد الحريري
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قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه لم يناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة الاعتذار عن تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن الكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق.

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وأضاف الحريري في تغريدات على موقعه الرسمي على "تويتر" "لم يكن هناك نقاش خلال لقائي مع الرئيس السيسي حول الاعتذار، والكلام الذي نقل حول اللقاء غير دقيق".

وقال الحريري: "ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر".

وتابع "ناقشت مع الرئيس السيسي ملف الغاز لتخفيض فاتورة الكهرباء عبر الحكومة الجديدة رغم أنني لست رئيسها".

وقال الحريري إن "حزب الله يقول إنه ضغط على باسيل لكن أنا لم أره ولا أحد يصدق" مضيفا "لا تواصل مع "حزب الله" وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية لديها مشكلة مع "حزب الله" ومشكلة مع لبنان".

وتابع " أنا مؤمن بالحوار ولا أريد أي مشكل بالبلد سني شيعي، بالنسبة لي حماية لبنان هي الأساس".

المصدر: RT+تويتر 

 

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