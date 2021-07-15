لبنان.. الحريري يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إنه تخلى عن تشكيل الحكومة بعدما تأكد أن الرئيس ميشال عون، لا يزال يريد الثلث المعطل وأن حزبه لن يمنح الحكومة الثقة.

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وأضاف الحريري في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية بعد ساعات من اعتذاره عن تشكيل الحكومة إنه لم يفرض شروطا على الرئيس عون.

وقال: "أنا لا أستطيع أن أقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد إعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون أن هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة".

انا لا استطيع ان اقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد اعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون ان هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة#الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

وتابع الحريري في تغريدات على "تويتر": "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

وأضاف: "زرت رئيس الجمهورية بكل انفتاح وطلبت بأن نأخذ قرار سريع لأنه مضى وقت على التشكيل وأنا رشحت نفسي لكي أشكل بحسب المبادرة الفرنسية أي حكومة أخصائيين واليوم أنا اعتذرت عن حكومة ميشال عون".

زرت رئيس الجمهورية بكل انفتاح، وطلبت بأن نأخذ قرار سريع لأنه مضى وقت على التشكيل، وأنا رشحت نفسي لكي أشكل بحسب المبادرة الفرنسية، أي حكومة أخصائيين واليوم أنا اعتذرت عن حكومة ميشال عون #الله_يعين_البلد — Saad Hariri (@saadhariri) July 15, 2021

المصدر: رويترز+تويتر