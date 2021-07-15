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بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.. مساعدات طبية لمكافحة كورونا تصل قرغيزستان

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بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.. مساعدات طبية لمكافحة كورونا تصل قرغيزستان
Reuters
بشكيك - قرغيزيا - أرشيف
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تنفيذا لتعليمات صادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، جهزت وأرسلت مساعدات طبية إلى قرغيزستان بقيمة نصف مليون دولار أمريكي.

وأشارت صحيفة "سبق" الإلكترونية إلى أن المساعدات الطبية تتمثل في مستلزمات مخصصة للحماية الطبية، وقد تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأمينها وتجهيزها وإرسالها إلى قرغيزستان، وهي في إطار "ما تقوم به المملكة من تقديم مساعدات لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والدول الشقيقة والصديقة في مختلف دول العالم لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".

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ولُفت إلى أن هذه المساعدات الطبية تأتي أيضا " نظرا لما يربط المملكة العربية السعودية مع الجمهورية القرغيزية من علاقات جيدة ومتطورة في مختلف المجالات".

بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.. مساعدات طبية لمكافحة كورونا تصل قرغيزستان
sabq.org

وذكرت الصحيفة أن سفير المملكة في جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي قام "بحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء جولدز باكاشوفا، ونائب وزير الخارجية آيبيك ارتقبايف، ونائب وزير الصحة جلال الدين رحمة اللايف، بتسليم هذه المساعدات في حفل أقيم بهذه المناسبة في وزارة الصحة القرغيزية، بمشاركة عدد من وسائل الإعلام القرغيزية".

بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.. مساعدات طبية لمكافحة كورونا تصل قرغيزستان
sabq.org

ونقل عن نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزية تعبيرها عن مشاعر الامتنان "لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدمته للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأعرَبَ السفير السعودي بدوره "عن أمله في أن تدعم المساعدات الإنسانية المقدمة النظام الصحي في قرغيزستان".

المصدر: سبق

 

 

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