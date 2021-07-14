منظمة شنغهاي للتعاون توافق على ضم السعودية ومصر إلى قائمة شركائها

أعلنت طاجيكستان أن دول منظمة شنغهاي للتعاون قررت تلبية طلب السعودية ومصر للانضمام إلى قائمة شركاء المنظمة.

وصرح وزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأربعاء: "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء بخصوص توسيع لائحة شركاء المنظمة، وبعد فاصل دام ست سنوات اتخذنا قرارا تاريخيا بمنح هذه الصفة إلى السعودية ومصر".

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيطرح للمصادقة عليه في قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون التي ستستضيفها عاصمة طاجيكستان مدينة دوشنبه في سبتمبر القادم.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون حاليا ثماني دول أعضاء، وهي روسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

كما تتمتع أربع دول (وهي أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا) بصفة دول "مراقبة" في المنظمة، بالإضافة إلى ست دول أخرى تتمتع بصفة "شركاء" في المنظمة، وهي أذربيجان وأرمينيا وكامبوديا وجمهورية نيبال وتركيا وسريلانكا.

وأسست "منظمة شنغهاي للتعاون" عام 2001 بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في أراضي أعضائها ومحاربة الإرهاب والتطرف والانفصالية وتهريب المخدرات وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والثقافة والعلوم.

المصدر: ASIA-Plus