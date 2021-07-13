وزير الصحة الأردني يحذر من دخول البلاد في موجة جديدة من كورونا

رجح وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، داعيا المواطنين إلى الالتزام باجراءات الوقاية من العدوى، خاصة في عيد الاضحى المبارك الذي سيحل قريبا.

وقال الهواري في تصريحات صحفية الثلاثاء، عقب جولة تفقدية له في مستشفى عمّان الميداني، إن 85% من الاصابات التي ادخلت إلى المستشفيات أمس هي من الذين لم يتلقوا اللقاح، او تلقوا جرعة اولى حديثا.

وأكد أن حجم موجة كورونا الجديدة يحدده التزام المواطنين باجراءات الوقاية، مشيرا إلى ضرورة السير نحو التطعيم وتلقي جرعتي اللقاح، موضحا أن الجرعة الثانية تحمي من المتحورات.

وقال الوزير إن المتحور الهندي "دلتا" أصبح هو السائد في الأردن، وأكثر من 80% من الاصابات في العاصمة ستكون بالمتحور الهندي، لكن مدة هذه الموجة تعتمد على الالتزام والتطعيم.

وأضاف أن "سيناريوهات الاغلاقات أو التغير في الخطة الحكومية للفتح التدريجي لا تعتمد فقط على نسب الفحوصات الايجابية، وإنما نسب الإشغال في المستشفيات وكمية الضغط على أجهزة التنفس الصناعي، ونحن اليوم أقدر، ولا نتوقع أن يحدث شيئا في القريب".

وأكد أنه لم يتم التطرق او طرح العودة الى الحظر او تمديد الحظر الجزئي نهائيا.

كما أكد أنه لن نصل إلى هدف العودة للتعليم الوجاهي دون الوصول إلى نسب التطعيم المستهدفة.

وعن كمية اللقاحات الموجودة في الأردن قال الهواري إنها متوفرة بشكل جيد، ولن يؤثر قرار السعودية السماح لمن يرغب بالسفر اليها من متلقي لقاح سينوفارم شريطة تلقي جرعة مدعمة، على اعداد اللقاحات في الأردن، حيث عدد المسجلين الراغبين بتلقي هذه الجرعة لم يزد عن 4800 جرعة.

وأضاف أن "مخزوننا من المطاعيم جيد ولن نعاني من نقص فيها، لكننا نعاني من ضعف الاقبال على تلقيها".

المصدر: عمون