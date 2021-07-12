أنقرة تعلن "تحييد" 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني الذي ينشط شمالي العراق بغارات جوية استهدفت مواقعه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "الغارات الجوية استهدفت الإرهابيين في منطقة زاب".

وأضافت، أن "عمليات مكافحة عناصر (بي كا كا) الإرهابية، مستمرة بكل حزم".

وفي الثالث والعشرين من أبريل الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق (متينا وأفشين وباسيان) شمالي العراق.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات عسكرية مكثفة في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT