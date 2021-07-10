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السفير الياباني في بيروت: انقطاع الكهرباء عن بيتي لكن تفكيري منصب على المستشفيات

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السفير الياباني في بيروت: انقطاع الكهرباء عن بيتي لكن تفكيري منصب على المستشفيات
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علق السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو على انقطاع التيار الكهربائي في مقر إقامته في بيروت وسط الأزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد.

وغرد السفير الياباني تاكيشي أوكوبو على حسابه في تويتر: "الطاقة الكهربائية في مقر إقامتي انقطعت منذ الصباح الباكر. قيل لي إنه لا يوجد احتمال لاستئناف إمدادات الطاقة. كل تفكيري منصب على جميع المستشفيات والعيادات".

المصدر: تويتر

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