الجيش المصري: ليس من الحكمة اختبار رد فعل قواتنا المسلحة

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ، أن "قوات بلاده تدرك جيدا التحديات الإقليمية"، وأنه "ليس من الحكمة اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، قال: "أبناؤكم من رجال القوات المسلحة يدركون جيدا كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات وتحديات إقليمية ومتغيرات دولية ومدى انعكاسها على الأمن القومي المصري وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية".

وأضاف: "ليس من الحكمة في ظل هذه القدرات والقوة العالية للردع اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية".

ولفت إلى أن "القوات المسلحة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري بطول سواحل حوالي 2936 كيلومتر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية في العالم".

وأشار إلى إنشاء عدد من القواعد العسكرية خلال الفترة الماضية، أبرزها: قاعدة محمد نجيب العسكرية في يوليو 2017، وقاعدة سيدي براني العسكرية، وقاعدة برنيس العسكرية، في يناير 2020 لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، لدفع أية تهديدات قد تؤثر على الأمن القومي.

وتابع أن "افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يعد إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتي تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة".

المصدر: "المصري اليوم"