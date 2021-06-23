خارجية الجزائر: لن ندخر جهدا لإنجاح المصالحة الليبية

شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على أن بلاده لن تدخر جهدا لإنجاح المصالحة الليبية، معربا عن قلقه من تأخر سحب القوات الأجنبية من ليبيا وخرق حظر توريد الأسلحة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حول مشاركة بوقادوم في مؤتمر "برلين 2"، إن وزير الخارجية أكد ضرورة توحيد المؤسسات خاصة تلك القائمة على شؤون الدفاع والأمن.

واختتم مؤتمر "برلين 2" أعماله مساء اليوم الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر 2021.

المصدر: RT