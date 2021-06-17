الجزائر.. حبس وزير الموارد المائية السابق على ذمة التحقيق

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية اليوم الخميس قرارا بإيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية فإن براقي مشتبه به في قضايا فساد خلال فترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أنهى مهام أرزقي براقي من على رأس وزارة الموارد المائية في فبراير الماضي.

المصدر: "النهار" الجزائرية