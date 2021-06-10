الجزائر.. توقيف الناشط المعارض كريم طابو

أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن الجزائرية أوقفت الناشط السياسي المعارض كريم طابو.

وكتب جعفر طابو، شقيق الناشط السياسي، على صفحته في "فيسبوك": "عاجل، اعتقال كريم طابو من أمام منزله"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويأتي اعتقال طابو في الوقت الذي يستعد فيه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم يوم 12 يونيو الجاري، في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: وكالات