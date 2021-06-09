سفير قطر بموسكو: علاقاتنا مع مصر حافظت على أهميتها رغم "الخلافات البسيطة" ونتطلع لزيارة السيسي قريبا

أكد سفير قطر في موسكو الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني أهمية العلاقات بين بلاده ومصر رغم "الخلافات البسيطة"، وأعرب عن أمله بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة قريبا.

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وقال السفير القطري في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "كانت قطر تمتلك علاقات مميزة مع مصر. مصر دولة كبيرة ودولة شقيقة ولها وجودها وهي مهمة جدا لدولة قطر وللعالم العربي".

وأضاف: "رغم الخلافات البسيطة التي حدثت، فالعلاقات بيننا وبين مصر حافظت على أهميتها الكبيرة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر مهمة جدا، ونتمنى أن تكون في الأيام القادمة القريبة إن شاء الله، ونرحب بزيارة فخامته إلى قطر".

وأشار إلى أن قطر تهمها العلاقات القومية مع الدول العربية وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومهما كان هناك بعض الخلاف السياسي فهذا لا يمنع من تجاوزه وتحقيق التقارب السياسي كذلك.

وتابع: "مصر دولة رائدة ودولة عربية كبيرة ولها علاقات قوية سابقة مع قطر، ولكن الخلافات السياسية كانت فقط في وجهات النظر، ولكن الحمد لله رب العالمين عادت العلاقات كما كانت سابقا".

المصدر: "سبوتنيك"