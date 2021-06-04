الولايات المتحدة تحوّل فائض اللقاحات لمصر وعدة دول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لكورنا على عدة دول بينها مصر.

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وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تتضمن مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن.

وكان بايدن أعلن في مارس الماضي، أن بلاده ستقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعالم بعد توفير التلقيح لجميع الأمريكيين.

المصدر: رويترز