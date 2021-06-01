مصر تكشف عن العدد الحقيقي لمصابي الفطر الأسود في البلاد

قالت مصادر في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في مصر، إن عدد الحالات التي تم رصدها مصابة بالفطر الأسود بعد إصابتها بكورونا أقل من 5 حالات.

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وقالت المصادر، في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، إن هذه الحالات أصيبت بالفطر الأسود بعد إصابتها بكورونا، نتيجة لاستخدام أدوية من البروتوكول العلاجي بصورة فيها نوع من الإفراط.

بدوره، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية، في مؤتمر صحفي بالأمس، إنَّ عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود في مصر عقب إصابتها بكورونا تعد على الأصابع، معددًا أعراض المرض المتمثلة في السخنية والقيئ والإسهال وغيرها من الأعراض.

وعن أعراض مرض الفطر الاسود، أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنَّها تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تحديث وزارة الصحة بروتوكول كورونا وإضافة مجموعة من الأدوية عليه، ولكنها لم تحذف أي نوع دواء، مشيرًا في تصريحات صحفية، إلى أنَّ تحديث بروتوكول كورونا ليس له علاقة بمرض الفطر الأسود ولكن سيكون هناك مجموعة من الضوابط والشروط لاستخدام بعض أنواع الأدوية داخل البروتوكول.

المصدر: الوطن