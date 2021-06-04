النائب الأردني المجمدة عضويته يقدم استقالته من البرلمان

أعلن النائب الأردني أسامة العجارمة استقالته من مجلس النواب، بعد نحو أسبوع من تجميد عضويته إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة مؤخرا.

والعجارمة الذي أعلن استقالته في كلمة مصورة بثت على صفحته في "فيسبوك"، كان سبق أن جمدت عضويته في المجلس لمدة عام واحد، بسبب "إساءته لمجلس النواب وأعضائه ونظامه الداخلي".

وقال العجارمة في المقطع المصور إنه لن يتراجع عن الاستقالة "إلا حين يتعهد النواب بميثاق غليظ في رحاب مقر الأردن وعشائرها، على أن نكون أصحاب موقف واحد تجاه قضايا الوطن والأمة وفلسطين".

كما دعا إلى "استعادة الوطن من براثن العملاء وتجار الوطنية"، مشيرا إلى أنه "تعرض لمحاولات عدة لاغتيال شخصيته واتهامه بأنه يعبث بالوحدة الوطنية".

وأكد زميله في نفس الدائرة الانتخابية النائب ينال فريحات أنه أناب عن العجارمة في تقديم الاستقالة، كاشفا أن الأخير "في العناية الطبية بالمستشفى، ويرفض الواسطات النيابية والعشائرية"، مبينا أنه طلب منه، تشجيع النواب على قبول استقالته، لأنه لن يعود عنها، فقد حسم أمره وقراره نهائي.

وفي حال موافقة النواب على الاستقالة، فعليهم إبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي في الدائرة الخامسة في العاصمة، وهنا سيخلف العجارمة من يليه في قائمته الانتخابية، وهو المرشح رمزي العجارمة.

يرجح أن يدرج المجلس الأحد أو الاثنين المقبلين، على جدول أعمالها استقالة العجارمة، وفي حال قبولها، ستكون سابقة نيابية، إذ سبق لنواب تقديم استقالاتهم، لكنهم سحبوها قبل تصويت المجلس عليها.

المصدر: "الغد"