مجلس النواب الأردني يجمد عضوية النائب أسامة العجارمة

صوت مجلس النواب الأردني، في جلسة طارئة، اليوم الخميس، على قرار لجنته القانونية بتجميد عضوية النائب، أسامة العجارمة، عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وأعضائه ونظامه الداخلي.

كما وافق المجلس على حرمان أسامة العجارمة، من الاشتراك بأعمال المجلس، وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وأحيل النائب أسامة العجارمة، في وقت سابق إلى اللجنة القانونية للنظر في فيديوهات منسوبة له تضمنت إساءات للنواب وللمجلس، فيما لم تشفع مداخلة له وجه فيها تحيته للمجلس دون أن يعتذر، في وقف مذكرة نيابية، طالبت بإحالته إلى اللجنة القانونية للتحقيق.

المصدر: بترا