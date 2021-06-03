السودان.. مقتل شرطي جراء إصابته بطلق ناري أثناء تأمين موكب "فض اعتصام القيادة"

أفاد مراسلنا في السودان بمقتل شرطي في الخرطوم جراء إصابته بطلق ناري أثناء تأمين مواكب العدالة في مسيرات ذكرى "فض اعتصام القيادة" في العاصمة.

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وذكرت مصادر إعلامية سودانية أن "الشرطي وكيل عريف عثمان حسين قتل إثر تعرضه لإطلاق نار من جهة مجهولة أصابته بطلق في العنق".

وأضافت المصادر "أن الشرطي كان ضمن طاقم تأمين المواكب بشارع الحرية، وأن طلق ناري مجهول المصدر أصاب الشرطي بالرصاص فتوفي أثناء إسعافه لمستشفى الشرطة".

ورجحت المصادر بأن يكون الطلق من بندقية قناصة وأن جهة سعت لاصطياد منسوبي الشرطة والقيام بأعمال شغب مستغلة مواكب اليوم".

وكانت القوات المسلحة السودانية دعت أمس المواطنين إلى الابتعاد عن حرم قيادتها العامة، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح غد الخميس.

ويأتي القرار تزامنا مع الذكرى الثانية لـ"فض اعتصام القيادة العامة"، حيث دعت "لجان المقاومة" إلى مظاهرات تتجه إلى مجلس الوزراء.

المصدر: RT+ وسائل إعلام سودانية