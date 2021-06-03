إحراق العلم الإسرائيلي في مسيرات ذكرى "فض اعتصام القيادة" في الخرطوم (صور+فيديو)

قام متظاهرون مشاركون في مسيرات ذكرى "فض اعتصام القيادة" في العاصمة السودانية اليوم الخميس، بإحراق العلم الإسرائيلي.

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ونشر وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عز الدين الشيخ، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: تنتظم اليوم العاصمة وبعض الولايات الثالث من يونيو 2021م مسيرات في ذكرى فض الاعتصام نتطلع أن نقدم للعالم نموذجا للممارسة الديمقراطية المعافاة والسلمية لتضاف لرصيد الوعي المجتمعي السوداني.

وأضاف: "أكملت قواتنا في الشرطة كل ترتيباتها لهدف أساسي هو حماية وسلامة المشاركين وتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية نثق في وعي الشباب والثوار في تفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المغايرة".

تنتظم اليوم العاصمة وبعض الولايات الثالث من يونيو ٢٠٢١م مسيرات في ذكرى فض الاعتصام نتطلع أن نقدم للعالم نموذجا للممارسة الديمقراطية المعافاة والسلمية لتضاف لرصيد الوعي المجتمعي السوداني. — Ezaldeen EL Shieikh (@EzSheikhAli) June 3, 2021

أكملت قواتنا في الشرطة كل ترتيباتها لهدف اساسي هو حماية وسلامة المشاركين وتأمين المرافق الإستراتيجية والحيوية - نثق في وعي الشباب والثوار في تفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المغايرة — Ezaldeen EL Shieikh (@EzSheikhAli) June 3, 2021

RT

RT

وتابع الشيخ: "وإن يترجموا ثورة الوعي والمفاهيم بالتعاون مع إخوانهم في قوات الشرطة والأجهزة النظامية للخروج بتجربة مثالية حفظ الله وطننا أمنا مطمئنا".

RT

RT

المصدر: RT